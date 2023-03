Die "Verkettung" begann am Vortag der Tat, am 12. Juli vergangenen Jahres. Die 32-Jährige wollte dem späteren Opfer ein Mobiltelefon abkaufen. Sie ging mit ihm in seine Wohnung und nahm gemeinsam mit ihm berauschende Substanzen. Dadurch sei sie eingeschlafen. "Als ich wieder aufgewacht bin, lag sein Kopf an meiner Brust. Er hat nur gegrinst. Da war mir klar, dass ich vergewaltigt worden bin", schildert die Angeklagte. Als sie dann auch noch Fotos von sich auf seinem Handy entdeckt hatte, nahm sie sich seinen Rucksack mit all seinen Wertsachen und flüchtete aus der Wohnung.

Derselbe Gesichtsausdruck

Am nächsten Tag traf sie den Mann wieder; in einem Abbruchhaus in Ottakring, einem bekannten Drogenumschlagplatz. Der Mann verlangte lautstark seine Sachen zurück. "Da habe ich Panik bekommen und mir zum Schutz ein Gemüsemesser bekommen und hinter meinem Rücken versteckt. Ich weiß, dass er immer ein Messer bei sich hat", sagt die 32-Jährige. Sie habe ihn "geschimpft" und ihm ins Gesicht geschleudert, was er ihr angetan habe. "Er hat wieder so gegrinst, derselbe Gesichtsausdruck wie nach der Vergewaltigung", sagt die Frau.