Prozess wegen Missbrauchs: Lehrer an neue Schule versetzt

"Das Thema Mag. S. ist für uns jetzt abgeschlossen", sagt Otmar Tuma, Elternvereinsobmann des Gymnasiums. "Ich kann ausschließen, dass er wieder an unsere Schule zurückkehrt." S., der auch Lokalpolitiker in Niederösterreich ist, schiebt dennoch keine ruhige Kugel. "Er wurde vom Wiener Stadtschulrat in eine Abendschule versetzt", sagt ein Schülervater zum KURIER. Dort können Schülerinnen und Schüler ab 17 Jahren in acht Semestern die Matura nachholen. Mag. S. scheint seit kurzem auf der offiziellen Internetseite der Schule als Lehrer auf.