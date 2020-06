Neue Vorwürfe gegen Wiener Lehrer

Der Missbrauchsverdacht gegen den Lehrer eines Wiener Gymnasiums weitet sich immer mehr zu einem Skandal aus. Weitere ehemalige Schüler berichten über sexuelle Übergriffe durch Mag. S. in seiner Zeit als Nachtpräfekt im Kollegium Kalksburg. Ein ehemaliger Kollege spricht von Gerüchten, die schon in den 1980er- und 1990er-Jahren über S. verbreitet wurden. Und der Teilnehmer eines Ferienhortes im Salzkammergut gibt an, dort von S. in den Jahren 1979 bis 1982 oftmals sexuell missbraucht worden zu sein.

Mag. S., 56, ist nicht nur Lehrer in einem Gymnasium in Wien (seit 1988), sondern war zuvor in Kalksburg als Erzieher tätig. Er leitete über lange Zeit auch eine Jungschargruppe und arbeitete – unabhängig von Kalksburg – über Jahre im Ferienhort am Wolfgangsee, wo er zum pädagogischen Leiter aufstieg. Jetzt wird er von einem ehemaligen Kalksburg-Schüler geklagt.