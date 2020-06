Missbrauchsopfer klagt Jesuiten und Lehrer

KURIER: Waren im Gymnasium und im Internat Kalksburg weltliche oder geistliche Personen tätig?

Ehemaliger Zögling: Wir waren untertags in der Schule. Es gab einen ganz klar durchstrukturierten Tagesablauf. Es waren nur ein oder zwei Jesuiten unter den Lehrern, sonst waren es weltliche. Jede Klasse hatte einen Präfekten oder eine Präfektin, das waren auch meistens Weltliche, die vom Schulschluss bis zur Nachtruhe zuständig waren. In der Nachtruhe gab es einen Nachtpräfekten.

Sie haben eine Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht. Warum erst jetzt, rund 30 Jahre später?

Ich klage gegen die Jesuiten und gegen Mag. S. Meine Erinnerungen an den sexuellen Missbrauch durch S. sind mir erst 2013 im Rahmen meiner Psychotherapie herausgekommen. Ich wurde von S. in den Anfangsjahren in Kalksburg mehrere Male und wiederholt sexuell missbraucht. Zur Klage habe ich mich nach der Therapie entschieden, als der erste Schock vorüber war.

Wie haben sich diese Vorfälle auf ihr Leben als Unterstufen-Schüler ausgewirkt?

Ich war ursprünglich Vorzugsschüler, Klassensprecher, Fußballkapitän, Internatssprecher… Nachdem mir aber all das mit S. passiert war, bekam ich eine Krankheit. Ich bin in kürzester Zeit vom Vorzugsschüler zum Fünfer-Schreiber abgefallen. Ich bin auch auf einmal nicht mehr gewachsen. Ich wurde von einem der Bestentwickelten in der Klasse zu einem der drei Kleinsten. Niemand hat gewusst, was mit mir passiert ist. Ich führe es heute auf den sexuellen Missbrauch zurück. Mein Therapeut sagte zu mir: „Das war ein Anzeichen, dass sie wieder Kind sein wollten.“

Wo haben sich die Vorfälle ereignet?

S. war unser Nachtpräfekt. Er war kein Lehrer. Dass er dann auch Lehrer wurde, habe ich erst 30 Jahre später mitbekommen. Er hatte als Nachtpräfekt ein eigenes Zimmer mit einem Schlafsack statt Bettzeug. Dort kam es zu den sexuellen Übergriffen. Etwa von der zweiten bis zur dritten oder vierten Klasse. So genau kann ich das nicht mehr sagen. Ich war ja ein unschuldiges Kind vom Lande. Viele andere Schüler hatten die Eltern im Ausland, oder ihre Eltern waren geschieden, oder bereits verstorben. Wenn man plötzlich von den Eltern wegkommt, geht es um Zuneigung und Geborgenheit. Das ist von S. ganz grauslich ausgenutzt worden.

Immer wieder hört man Vorwürfe, wenn Leute nach sexuellem Missbrauch erst Jahrzehnte später darüber sprechen. Warum haben Sie sich damals niemandem anvertraut?

Ich war unfähig, darüber zu kommunizieren. Es war Scham. Es war ja ein Paradigmenwechsel – auf einmal war ich ein sexuell missbrauchtes Opfer. Dass man nicht darüber spricht und es jahrzehntelang verdrängt, hat mit Scham oder Selbstschutz zu tun. Vielleicht gelang es mir auch, mir über meinen Intellekt einen Panzer zuzulegen.

Warum klagen Sie auch den Orden?

Meine Eltern haben mich nach Kalksburg geschickt unter der Voraussetzung, dass es sich um eine gute Schule handelt. Sie haben ja auch viel Schulgeld dafür bezahlt. Und die Jesuiten waren nicht fähig, einen Nachtpräfekten auszusuchen, der nicht jahrelang solche Sachen anstellt. Ich sehe bei den Jesuiten eine große Verantwortung, die nicht wahrgenommen wurde.

Vergangenheitsbewältigung?

Ich bin ja selbst Vater. Und mir geht es nicht nur darum, das sozusagen gerade zu stellen, was in der Vergangenheit war, sondern mir geht es auch um die Gegenwart und um die Zukunft. Es gibt eine Verantwortung den Kindern gegenüber, dass verhindert wird, dass solche Leute wie S. sie unterrichten.

Sie fordern Schadenersatz. Ich höre schon die üblichen Kritiker sagen: „Dem geht es ja nur ums Geld.“

Ich habe mir nach der Therapie Gedanken gemacht, was zu tun ist. Da habe ich ein wenig nachgeforscht und herausgefunden, dass S. heute Lehrer in einem Gymnasium in Wien ist und habe den Stadtschulrat darüber informiert. Und auch ein ehemaliger Schulkollege hat in der Zwischenzeit an den Stadtschulrat geschrieben, wo er auch über sexuelle Übergriffe durch S. berichtet. Und ich habe mich dafür entschieden, auf Schadenersatz zu klagen, weil es die einzige Möglichkeit ist, das vor ein Gericht zu bringen. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht darum, dass sowohl S. als auch die Jesuiten die Verantwortung dafür übernehmen, was damals in Kalksburg passiert ist.

Es kann auch sein, dass Sie mit Ihrer Klage abblitzen.

Das wirklich Grausliche ist die Vorstellung, dass er nicht verurteilt wird und weiter Lehrer bleibt.