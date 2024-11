Prozess um Tod von drei Sexarbeiterinnen: Angeklagter "nicht schuldfähig"

Am Wiener Straflandesgericht ist am Montag der Prozess rund um die Tötung von drei Sexarbeiterinnen eröffnet worden.

Ein 27-Jähriger soll am 23. Februar in das Asiastudio in Wien-Brigittenau gekommen und die Frauen mit mehr als 100 Messerstichen umgebracht haben. Der dreifache Mord kann dem Afghanen nicht vorgeworfen werden.