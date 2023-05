Prozess: Trio wollte Bankomat plündern und fackelte Supermarkt ab

Die Flammen erhellten in dieser Oktobernacht den Himmel über Floridsdorf. Ein Auto war in den Spar-Markt in der Jedleseer Straße gerast, Feuerwehrleute versuchten den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Supermarkt brannte komplett ab, der Schaden beläuft sich auf zwei Millionen Euro.

Wie sich wenig später herausstellte, war Benzin verschüttet worden. Damit sollte vertuscht werden, dass zuvor versucht worden war, den im Markt installierten Bankomat zu rammen und zu plündern. Angeklagt sind am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen drei junge Männer. Ein Schweißer, ein Barkeeper und ein Techniker.

➤ Mehr dazu: Festnahme nach Supermarkt-Vollbrand in Floridsdorf