Raser schrie nach Wahnsinnsfahrt in Wiener City: "Viel Spaß euch noch!"

Es war eine Wahnsinnsfahrt, die ein 40-jähriger Mann am 24. Juni in der Wiener City hinlegte: Mit bis zu 100 km/h raste er über den Ring, teils auf Straßenbahnschienen. Er schlängelte sich durch die anderen Fahrzeuge, als sein Heck ausbrach, mussten 15 Fußgänger zur Seite springen. Schließlich rammte er einen Radfahrer, der sich mit letzter Kraft an der Motorhaube festhielt, ehe das Auto zum Stillstand kam - weil sich das Rad unter dem Auto verklemmt hatte. Am Freitag wurde der Mann dafür rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt - sechs Monate davon unbedingt.

Siegesruf

"Er hatte Blickkontakt zum Radfahrer vorher, hat noch beschleunigt", wirft die Staatsanwältin dem nun Angeklagten im Landesgericht für Strafsachen in Wien vor. Als der Mann aus dem Auto sprang, soll er einen Siegesruf von sich gegeben haben, wie ein Zeuge aussagte. Ein anderer will gehört haben, wie er schrie: "Viel Spaß euch noch!" "An dem Tag hat es ihm den Vogel komplett rausgehaut", fasst es die Staatsanwältin zusammen.