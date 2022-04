Zu diskutieren gibt es nicht allzu viel. Von dem Vorfall gibt es unzählige Videos, die jede Sekunde aus fast jedem Blickwinkel dokumentieren. Dennoch landet ein heftiger Zwischenfall auf der Klimademo vom 31. Mai 2019 am Mittwoch erneut vor Gericht: Es war der Tag, an dem ein Polizeibus bei der Wiener Urania fast über den Kopf des Umweltaktivisten Anselm Schindler gefahren wäre.

Angeklagt ist ein Polizist. Der wurde vom Bezirksgericht Innere Stadt bereits wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit zu einer unbedingten Geldstrafe von 2.250 Euro verurteilt. Zuvor hatte er sogar eine Diversion abgelehnt. Doch das will der nicht auf sich sitzen lassen. „Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“, sagt er bei seiner Berufungsverhandlung im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Zudem habe er von einem Vorgesetzten den Befehl bekommen, vorzufahren. „Ihn trifft keine Schuld. Er ist unbescholten und hat sich in einer sehr großen Stresssituation befunden“, sagt Anwalt Mathias Burger.