Prozess: Pilzkopf mit „Eisenfaust“ ließ Bandenkrieg eskalieren

Als einer von ihnen am Boden lag, nahm er eine Schreckschusspistole und gab Schüsse neben dem Gesicht des Kontrahenten ab. Das schwerer verletzte 16-jährige Opfer, das bei der Attacke kurzfristig das Bewusstsein verlor, erlitt eine Gehirnerschütterung, Rissquetschwunden und Prellungen.

Ein als „Hure“ bezeichnetes Familienmitglied ließ Anfang des Jahres in Simmering einen Bandenkrieg zwischen tschetschenischen und syrischen Jugendlichen eskalieren. Zwei Tschetschenen mussten sich am Mittwoch für den Gewaltexzess nahe des Hyblerparks vor Gericht verantworten. Der Hauptangeklagte – sein kleiner Bruder war es, der von einem der Opfer beleidigt worden sein soll – schlug zwei körperlich klar unterlegene Syrer nieder.

Tatsächlich wiegt der 1,92 Meter große Lagerarbeiter rund 100 Kilo – im Gegensatz zu seinen Gegnern, die wohl beide um die 70 Kilo auf die Waage bringen. Ähnlich wie der 14-jährige Mitangeklagte, der der Staatsanwaltschaft zufolge dem Angreifer die Pistole gereicht und mit einem Elektroschocker selbst an der Attacke beteiligt gewesen sein soll. Zweifellos bezeugen konnte das aber niemand.

Bizarr an dem Konflikt der verfeindeten Burschen: Für Ende Jänner hatten sie vor, sich auszusprechen. Am 26. Jänner kam aber ein Zufallstreffen bei der U3-Station Gasometer dazwischen. Die Syrer wurden von den tschetschenischen Rivalen angesprochen. Der Hauptangeklagte, der unter dem Spitznamen „Islam“ bekannt ist, habe sich noch am Handy vergewissert, dass es sich um die „Richtigen“ handle, ehe bis zu 30 weitere Jugendliche gekommen seien und die zahlenmäßig unterlegenen Syrer Prügel ausfassten.

Am Mittwoch fasste allerdings nur der aus Tschetschenien stammende 20-jährige etwas aus: 15 Monate teilbedingte Haft. Freigesprochen wurde hingegen der 14-Jährige – beides rechtskräftig.