Mord im Pensionistenheim: Der Besucher mit den Plastikblumen

Yilmaz C. kannte die Park Residenz in Wien-Döbling. Schon in der Vergangenheit ging er hier ein und aus. Im Jahr 2016 freundete er sich mit einer betagten Bewohnerin an, brachte sie um 180.000 Euro und wurde deshalb zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Doch am 20. Jänner 2026 führte ihn sein Weg wieder dorthin. Der 61-Jährige brauchte dringend Geld. Wenige Stunden später war die 87-jährige Frau S. tot. Erstickt. In ihrem Mund fanden sich drei Ringe. Am Donnerstag ist Yilmaz C. wegen Mordes im Landesgericht für Strafsachen in Wien angeklagt. Er soll es gewesen sein, der Frau S. umbrachte. Das bestreitet der mehrfach vorbestrafte Mann.

Dass er im Seniorenheim war, ist allerdings unbestritten. Denn der chronisch Spielsüchtige hatte Schulden. Erneut hatte er Frauen schöne Augen gemacht und ihnen Geld herausgelockt. Doch eine Dame war hartnäckig, forderte ihr Geld immer und immer wieder zurück. Andernfalls, so drohte sie, werde sie ihn anzeigen. „Natürlich hatte ich Angst, wieder ins Gefängnis zu kommen“, sagt der Angeklagte. Er habe sich deshalb ausgerechnet von jener Frau Geld leihen wollen, der er schon einmal 180.000 Euro abgenommen hatte. Sie trug immer Schmuck Der Türke kaufte einen Plastikblumenstrauß. „Die anderen Blumen waren zu teuer. Den habe ich billig gekauft um zwei Euro“, schildert er. Damit ging er in die Senioren-Residenz. Doch seine Bekannte traf er dort nicht. Am späten Nachmittag ging er noch einmal hin, fuhr in den zweiten Stock und ging in das Zimmer 218. Dort, wo Frau S. lebte. „Sie war gehbehindert, hatte einen Rollator und trug immer Schmuck“, beschreibt die Staatsanwältin.