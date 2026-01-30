Nach Mord: Wie Pflegeheime für Sicherheit ihrer Bewohner sorgen

Von S. Angerer, L. Leidenfrost und A. Perazzolo Es war bereits der zweite brutale Überfall auf eine Heimbewohnerin in Wien binnen drei Jahren, der vergangene Woche Schlagzeilen machte. Eine 87-jährige Bewohnerin wurde am 20. Jänner tot in ihrem Zimmer in einem Pensionistenheim in Döbling aufgefunden. Nun gibt es eine erste Festnahme, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 61-jähriger Türke, der am Freitag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in Penzing von Kräften der WEGA festgenommen wurde. Zu einem möglichen Motiv ist derzeit noch nichts bekannt. Auch zur Frage, in welchem Verhältnis Opfer und Täter standen, hält sich die Polizei bedeckt. Im Vorfeld gab es Spekulationen, dass sich die beiden näher gekannt haben dürften.

Pensionistenheim Park Residenz Döbling

In dem Pensionistenheim sind viele Bewohner nämlich nicht pflegebedürftig und nutzen das Heim eher wie ein Hotel, erklärte Helmut Schramm, Vorstand des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, der das Heim betreibt, gegenüber MeinBezirk. „Auch die 87-jährige Frau war nicht bettlägrig, sondern wohnte in einem eigenen Apartment“, sagte Schramm auch zum KURIER. Dorthin verschaffte sich der Täter Zugang. Schmuck im Hals Noch ein Indiz könnte auf einen persönlichen Bezug hindeuten: Im Hals der getöteten Frau fanden die Ermittler ein Schmuckstück. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 87-Jährige erstickt worden war. Unklar ist zehn Tage nach dem Mordfall noch, ob es weitere Verdächtige gibt. Fest steht jedenfalls, dass der 61-jährige Türke als Hauptverdächtiger gilt. Um den weiteren Verlauf der aktuellen Ermittlungen des Landeskriminalamtes nicht zu gefährden, können laut Polizei derzeit keine näheren Details bekannt gegeben werden. Die Ermittlungen befinden sich „in einer sensiblen Phase“, man wolle sie nicht gefährden.