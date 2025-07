Raubüberfall auf gehbehinderte Pensionistin in Wien: Täter gesucht

Die Wiener Polizei sucht einen brutalen Räuber, der vor eineinhalb Wochen in Wieden eine gehbehinderte Pensionistin überfallen hat. Die 82-Jährige war in der Mühlgasse mit ihrem Rollator unterwegs, als der Mann von hinten mit voller Wucht ihre Halskette vom Hals riss. Dabei stieß der Kriminelle die Frau zu Boden und verletzte sie. Mit der Beute, die 900 Euro wert war, flüchtete der Mann laut Polizei auf einem schwarzen Tretroller mit rosa Gabel in Richtung Naschmarkt.