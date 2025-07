In Vorarlberg vermisster 23-Jähriger wurde tot aufgefunden

Ein in der Vorarlberger Talschaft Montafon vermisster 23-Jähriger ist am Dienstagabend tot aufgefunden worden. Der leblose Körper des Einheimischen lag im Flussbett der Ill bei St. Gallenkirch (Montafon), informierte die Polizei am Mittwoch. Der Einheimische war am Montagabend als abgängig gemeldet worden.