Mordverdacht in Wiener Pensionistenheim: Frau (87) tot aufgefunden

In den Abendstunden des gestrigen Tages wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Am 20. Jänner 2026 wurde in einem Pensionistenheim Wien-Döbling eine 87-jährige Bewohnerin in ihrem Zimmer tot aufgefunden. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage konnte ein Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Wie genau die Frau getötet wurde, gibt die Polizei derzeit nicht bekannt, weil es sich dabei um "Täterwissen" handle.

Das Landeskriminalamt Wien führt nun die weiteren Ermittlungen. Da sich diese noch in einem frühen Stadium befinden und um den weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit auch zu den Umständen am Fundort der Leiche keine näheren Details bekannt gegeben werden.

Derzeit werde erhoben, wer an dem Tag die Frau besucht habe, auch nach Aufnahmen von Überwachungskameras im Seniorenheim und im Umfeld werde gesucht, vorerst sollen auch Angehörige der Frau befragt werden. Auch werden vorgefundene Spuren ausgewertet: "Wir ermitteln in allen Richtungen."

Die Polizei geht derzeit jedenfalls nicht davon aus, dass auch andere Personen, die in dem Pensionistenheim leben, gefährdet sein könnten.