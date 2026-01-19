Toter Mann in Linzer Wohnung: 49-Jähriger gefesselt aufgefunden

In einer Wohnung im Stadtgebiet von Linz wurde am Donnerstagnachmittag die Leiche eines 49-jährigen Mannes entdeckt.

Leiche war verletzt und gefesselt

Der Mann wurde von einem Verwandten gefunden und hatte mehrere Verletzungen am ganzen Körper, außerdem war er laut Polizei gefesselt.

Bisher fehlt von dem Täter jede Spur, das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt.