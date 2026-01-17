Partner droht mit Mord: Betretungsverbot gegen Mann in der Donaustadt

Ein 46-Jähriger ist am Freitag in Wien-Donaustadt vorläufig festgenommen worden, nachdem er seiner Partnerin gedroht haben soll, sie umzubringen. Polizisten rückten gegen 4.00 Uhr zu dem Mehrparteienhaus aus und fingen den Mann im Stiegenhaus ab.

Im Beisein der Beamten drohte der österreichische Staatsbürger der Frau in einer Fremdsprache dann erneut. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.