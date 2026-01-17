Partner droht mit Mord: Betretungsverbot gegen Mann in der Donaustadt
Ein 46-Jähriger ist am Freitag in Wien-Donaustadt vorläufig festgenommen worden, nachdem er seiner Partnerin gedroht haben soll, sie umzubringen. Polizisten rückten gegen 4.00 Uhr zu dem Mehrparteienhaus aus und fingen den Mann im Stiegenhaus ab.
Im Beisein der Beamten drohte der österreichische Staatsbürger der Frau in einer Fremdsprache dann erneut. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.
Weitere Ansprechpartner:
- Frauenhelpline: 0800/222-555
- Gewaltschutzzentrum: 0800/700-217
- Opfer-Notruf: 0800/112-112
- Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05-77-22
Wie sich herausstellte, soll es schon öfter Streit zwischen dem Paar gegeben haben, zudem eine nicht angezeigte Körperverletzung. Der Verdächtige soll weiters mit einem auf seine Partnerin zugelassenen Fahrzeug ohne gültige Lenkberechtigung gefahren sein.
Die Polizisten hatten den Verdacht, er sei betrunken, einen Test verweigerte der Mann aber. "Bei der Einvernahme zeigte sich der 46-Jährige nicht geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.
Kommentare