Donaustadt

Messerangriff: Social-Media-Hinweise führten zu Verdächtigem

Ein Polizist geht neben einem Polizeiauto.
17-Jähriger wurde mit Messer verletzt, mutmaßlicher Täter unter anderem durch Nachforschungen in sozialen Medien ausgeforscht.
17.01.26, 12:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 17-Jähriger war vor einer Woche in Wien-Donaustadt mit einem Messer im Oberschenkelbereich verletzt worden. Jetzt wurde ein Gleichaltriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.

Auf die Spur des Syrers kamen die Ermittler nicht zuletzt durch Nachforschungen in sozialen Medien.

17-Jähriger bei Messerangriff in Kagran verletzt

Das Opfer war vergangenen Samstagabend beim Dr.-Adolf-Schärf-Platz von zwei ihm unbekannten Burschen angesprochen und beschimpft worden, hatte es geheißen.

Verdächtiger gestand

Als der Iraker weggehen wollte, verletzte ihn einer der Angreifer mit einem Messer. Der Jugendliche erlitt keine schweren Verletzungen. Er wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der nun ausgeforschte 17-Jährige hat laut Polizei die Tat zugegeben. "Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß", sagte der Sprecher.

Auf Wiener Schießplatz: Mann schoss sich in den Oberschenkel

Mehr zum Thema

Donaustadt
Agenturen, eh  | 

Kommentare