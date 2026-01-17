Messerangriff: Social-Media-Hinweise führten zu Verdächtigem

Auf die Spur des Syrers kamen die Ermittler nicht zuletzt durch Nachforschungen in sozialen Medien.

Ein 17-Jähriger war vor einer Woche in Wien-Donaustadt mit einem Messer im Oberschenkelbereich verletzt worden. Jetzt wurde ein Gleichaltriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.

Das Opfer war vergangenen Samstagabend beim Dr.-Adolf-Schärf-Platz von zwei ihm unbekannten Burschen angesprochen und beschimpft worden, hatte es geheißen.

Verdächtiger gestand

Als der Iraker weggehen wollte, verletzte ihn einer der Angreifer mit einem Messer. Der Jugendliche erlitt keine schweren Verletzungen. Er wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der nun ausgeforschte 17-Jährige hat laut Polizei die Tat zugegeben. "Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß", sagte der Sprecher.