17-Jähriger bei Messerangriff in Kagran verletzt

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend in Wien-Donaustadt mit einem Messer im Oberschenkelbereich verletzt worden. Er war in Kagran von zwei ihm unbekannten Burschen angesprochen und beschimpft worden.

Zeugen gesucht

Als der Iraker weggehen wollte, verletzte ihn einer der Angreifer mit einem Messer, berichtete die Exekutive am Sonntag. Der Jugendliche erlitt keine schweren Verletzungen. Er wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine unmittelbar eingeleitete Sofortfahndung nach den beiden Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.