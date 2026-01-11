Donaustadt

17-Jähriger bei Messerangriff in Kagran verletzt

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg.
11.01.26, 13:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend in Wien-Donaustadt mit einem Messer im Oberschenkelbereich verletzt worden. Er war in Kagran von zwei ihm unbekannten Burschen angesprochen und beschimpft worden.

Alkoholisierte Frau: Angriff auf Taxifahrer und Polizei in Wien

Zeugen gesucht

Als der Iraker weggehen wollte, verletzte ihn einer der Angreifer mit einem Messer, berichtete die Exekutive am Sonntag. Der Jugendliche erlitt keine schweren Verletzungen. Er wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine unmittelbar eingeleitete Sofortfahndung nach den beiden Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Mehr zum Thema

Donaustadt Blaulicht
Agenturen  | 

Kommentare