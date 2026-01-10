Alkoholisierte Frau: Angriff auf Taxifahrer und Polizei in Wien

In den frühen Morgenstunden des 9. Januar kam es in Wien-Landstraße zu einem Vorfall, bei dem eine 32-jährige Österreicherin nach einer Taxifahrt in Konflikt mit dem Fahrer und später mit der Polizei geriet. Der 38-jährige Taxilenker alarmierte gegen 4.50 Uhr den Polizeinotruf, nachdem die Frau sich mutmaßlich geweigert hatte, den Fahrpreis zu bezahlen. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Frau einen alkoholisierten Eindruck machte und sich uneinsichtig zeigte.

Laut Polizeibericht soll die Frau den Taxilenker vor Eintreffen der Beamten körperlich attackiert haben. Sie steht unter Verdacht, dem Fahrer mehrmals gegen den Oberarm geschlagen zu haben. Trotz Aufforderung durch die Polizei verweigerte die 32-Jährige weiterhin die Bezahlung der Fahrtkosten. Die Beamten informierten die Frau daraufhin über eine Anzeige wegen des Verdachts des Betrugs sowie der Körperverletzung.