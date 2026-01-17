Auf Wiener Schießplatz: Mann schoss sich in den Oberschenkel

Bei einem Schießtraining eines 37-Jährigen in Wien kam es am Freitag zu einem Zwischenfall: Der Mann - Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunernehmens - schoss sich auf einer Schießanlage selbst in den Oberschenkel, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mit.

Schuss löste sich

Er gab an, dass sich der Schuss "aufgrund eines Bedienfehlers" gelöst habe, als er seine Waffe in den Holster stecken wollte.