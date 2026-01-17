Auf Wiener Schießplatz: Mann schoss sich in den Oberschenkel
Beamter der WEGA, privat anwesend und notfallmedizinisch ausgebildet, leistete Erste Hilfe.
Bei einem Schießtraining eines 37-Jährigen in Wien kam es am Freitag zu einem Zwischenfall: Der Mann - Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunernehmens - schoss sich auf einer Schießanlage selbst in den Oberschenkel, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mit.
Schuss löste sich
Er gab an, dass sich der Schuss "aufgrund eines Bedienfehlers" gelöst habe, als er seine Waffe in den Holster stecken wollte.
Ein Beamter der WEGA, der außer Diest privat ebenfalls auf der Anlage war und als sogenannter "WEGA-Medic" eine medizinischer Notfallausbildung besitzt, leistete Erste Hilfe und sicherte auch die Pistole des 37-Jährigen.
Der Mann war ansprechbar und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus eingeliefert.
