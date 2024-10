Prozess: Mann blitzte bei Frauen ab und bedrohte sie mit Rasiermesser

Wegen versuchten schweren Raubes und Nötigung ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht gegen einen 29-Jährigen verhandelt worden. Er hatte in der Nacht auf den 31. März 2024 in einem Lokal zwei Frauen kennengelernt, die ihm offenbar gefielen. Er lud sie auf Drinks ein. Weil sie ihn danach nicht weiter beachteten, soll der Mann ihre Verfolgung aufgenommen und schließlich mit einem gezückten Rasiermesser von den beiden Schwestern 50 Euro zurückverlangt haben.

"Sie haben ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie keinen Kontakt wünschten", machte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung deutlich. Der Angeklagte habe dessen ungeachtet nicht von den Frauen abgelassen, sei ihnen nach einem Lokalwechsel gefolgt und habe sich an ihre Fersen geheftet, als sie im Begriff waren, den Heimweg anzutreten.