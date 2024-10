Nachbars Schäfer beißt Chihuahua tot und verletzt Mädchen (10)

"Meine Tochter war am ganzen Körper blutverschmiert", schildert die Mutter Tage nach dem Vorfall immer noch geschockt.

Stadler kritisiert in dem Zusammenhang auch die Haltung des Hundes. "Uns wurden Fotos und Videos übermittelt, die zeigen, dass der Nachbarshund im nicht eingezäunten Garten illegal angebunden gehalten wird, und zwar nur an einem Schirmständer mit einem halben Sockel, der ganz leicht umkippen kann", ist er entsetzt.

Die Polizei ermittelt jedenfalls wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Pfotenhilfe schließt sich als Privatbeteiligte an dem Verfahren an, sie bringt auch eine Anzeige wegen Tierquälerei gegen die Halterin des Schäfermischlings ein.

Polizei in Bad Ischl ermittelt gegen Hundehalter

"Diese Situation hat sich auch nach dem schrecklichen Vorfall nicht geändert, denn die Bilder stammen vom Tag danach", ärgert er sich: "Eine derart schreckliche Haltung - der Hund wird auch immer wieder auf den Balkon gesperrt - lieblos, einsam, ohne Beschäftigung und Bewegung führt zu großem Frust und entsprechenden Handlungen. Auch er ist leider ein Opfer der Menschen."

Chihuahua wurde 2023 aus qualvoller Haltung gerettet

Die Pfotenhilfe engagiert sich in dem Fall, weil sie Eigentümerin des Hundes ist, erläutert Stadler. Die getötete Hündin stammt aus einer behördlichen Beschlagnahmung von 55 Hunden und Katzen bei einer Züchterin mit Tierhaltungsverbot in Gilgenberg (Bezirk Braunau) im Februar 2023, die alle am Tierschutzhof Pfotenhilfe untergebracht waren.