Missbrauchs-Vorwürfe in Wien: 25-Jähriger wurde freigesprochen

Gegen einen 25-Jährigen ist Donnerstagmittag am Wiener Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verhandelt worden. Der Essenszusteller hatte im August 2023 über eine Bekannte am Westbahnhof ein 13 Jahre altes Mädchen kennengelernt. In weiterer Folge hatte er mit ihr zwei Mal sexuellen Kontakt, nachdem er ihr jeweils Bargeld gegeben hatte. Der Angeklagte wurde im Zweifel vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs freigesprochen .

Beim ersten Treffen am Westbahnhof hatte der Angeklagte der Begleiterin der 13-Jährigen - die Betroffene bezeichnete sie in dem Video als „Fake-Freundin“ - 100 Euro übergeben. Danach begab er sich mit der Schülerin in ein Stundenhotel, wo die beiden jedoch kein Zimmer erhielten und abgewiesen wurden, weil das Mädchen offenbar zu jung ausschaute.

In einem Skaterpark habe er dann mit dem Mädchen „gespielt und gekuschelt“, wie der Angeklagte sagte. Die Betroffene hatte in ihrer kontradiktorischen Befragung die Vornahme von geschlechtlichen Handlungen an dem fast doppelt so alten Mann geschildert.