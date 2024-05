Gemeinsam geduscht: Erzieher soll Heimkinder in NÖ missbraucht haben

Er will nicht, dass man ihn erkennt. Der Angeklagte hat die Kapuze seiner Weste tief ins Gesicht gezogen, zudem hält er mehrere Zettel hoch. Es ist die Anklageschrift, in der von der Staatsanwaltschaft St. Pölten penibel angeführt wird, welche schrecklichen Verbrechen der 59-Jährige begangenen haben soll.

In Handschellen in den Gerichtssaal

Der Deutsche, der bis August 2023 als Sozialpädagoge in einem Jugendheim im Mostviertel gearbeitet hat, soll sich an drei Jugendlichen vergangen haben. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch, der Beschuldigte sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.