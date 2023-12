Prozess in Wien: 60-Jähriger soll sich an Nachbarskind vergangen haben

Ein 60-Jähriger, der sich im Zuge eines Besuchs am Kleinkind seiner Nachbarin vergangen haben soll, hat sich am Freitag am Wiener Straflandesgericht verantworten müssen. Er zeigte sich nicht geständig. Zudem berief sich der Unbescholtene auf Erinnerungslücken, da er mit 1,8 Promille nicht unwesentlich alkoholisiert gewesen sei und zudem erstmals einen Joint geraucht habe.

Die vorgeworfene Tat soll sich im Juli dieses Jahres in einem Gemeindebau abgespielt haben, als die Mutter nur für wenige Minuten Essen in der Küche zubereitet hatte. Als die 26-Jährige wieder ins Wohnzimmer kam, hatte die damals zweieinhalbjährige Tochter keine Windel an und sichtbare Verletzungen. Auf ihre Nachfrage habe ihr Nachbar gemeint, "er hätte nichts gemacht".

➤ Wien: Briefträger hat jahrelang Tausende Postsendungen entwendet