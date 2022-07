Prozess: Der geplatzte Traum vom eigenen Staat

Doch das, sagen alle drei, ist längst Vergangenheit. Die sie allerdings wieder eingeholt hat. Die Staatsverweigerer waren führende Mitglieder eines frei erfundenen eigenen Gerichtshofes mit dem Namen „International Common Law Court of Justice Vienna“ (ICCJV). In ihren Statuten hielten sie ausdrücklich fest, dass Selbstjustiz ein erwünschtes Mittel ist. Gegen Richter, Sachwalter oder Insolvenzverwalter.

Dass sie es damit ernst meinten, wurde im Juli 2014 sichtbar. Da traten sie in der kleinen Waldviertler Ortschaft Hollenbach auf. Eine Sachwalterin habe einer Mitstreiterin „das Leben zur Hölle“ gemacht. Ein Schauprozess gegen die Juristin sollte stattfinden. Ein Fantasie-Haftbefehl wurde ausgestellt – und sogar zur örtlichen Polizei gebracht, mit dem Auftrag, diesen zu vollziehen. Die bedrohte Frau benötigte schließlich Polizeischutz.

In der Sache wurden zwei der Angeklagten bereits zu teilbedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Doch gleich nach ihrer Entlassung wandten sie sich erneut dem Fantasie-Gerichtshof zu. „Ich möchte nicht mehr in Haft sitzen. Ich will mich mit meinen Kindern beschäftigen“, sagt der Erstangeklagte heute. Er habe einen Blödsinn gemacht.

Oder wie es sein Anwalt ausdrückt: „Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die so etwas machen. Jene, die den Staat in seinen Grundfesten erschüttern wollen. Und Komplexler.“ Seinen Mandanten zählt er zu Zweiterem. „Das war so abstrus und schwachsinnig.“