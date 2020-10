Staatsverweigerer: 12 Jahre Haft für "Präsidentin"

Etwa 3.000 Mitglieder hatte der „Staatenbund Österreich“. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass er erst 2015 gegründet und seine Führungsriege 2017 festgenommen wurde.

Gegen diese Chefs wurde seit September in Graz verhandelt, das Urteil stand am Mittwoch noch aus. Die Mitglieder „waren immens radikalisiert“, mahnte der Grazer Staatsanwalt die Geschworenen, als er die Anklage gegen 13 Staatsverweigerer vortrug: „Das war die größte staatsfeindliche Verbindung, die je in Österreich existiert hat.“ Und mochten die Briefe des „Staatenbundes“ mit ihrem Herz-Emblem noch so putzig aussehen: „Sie wollten Selbstjustiz an Richtern und Politkern üben“, führte der Staatsanwalt 2018 aus. „Das kann man nicht tolerieren.“