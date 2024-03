Prozess: 4 Jahre Haft für Edtstadler-Einbrecher

Ministerin Karoline Edtstadler weilte im vergangenen August gerade in Nizza im Urlaub , als ihr Handy anschlug: Jemand war in ihre Wohnung in Wien-Döbling eingebrochen.

Wenig später war bereits die Kriminalpolizei am Weg zur Wohnung. Die beiden Einbrecher ergriffen die Flucht. Den Großteil ihrer Beute, die sie bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten, ließen sie zurück.

Nur ein Mann vor Gericht

Vor Gericht in Wien steht am Mittwoch nur ein Mann. Es handelt sich um einen 50-jährigen Serben. Er ist kein Mann der großen Worte: "Ich entschuldige mich, ich habe es getan", sagt der großgewachsene Angeklagte. Auch in der Causa um seinen Komplizen hüllt sich der Mann in Schweigen. Der zweite Verdächtige konnte deshalb nie ausgeforscht werden.

Sechs Vorstrafen hat der 50-Jährige bereits in Österreich, fünf davon sind einschlägig. Nach Verbüßung der jüngsten Haftstrafe wurde er nach Serbien abgeschoben und mit einem Aufenthaltsverbot belegt.