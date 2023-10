Einbruch bei Edtstadler: DNA-Spur führt zu Verdächtigem

Mitte August, mitten in der Urlaubszeit, sorgte die Meldung für Schlagzeilen. In ein unscheinbares Wohnhaus in Wien-Döbling war eingebrochen worden.

Schlagzeilenträchtig machte den Einbruch vor allem die prominente Bewohnerin: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) . Diese war während der Tat nicht zu Hause, sondern weilte im Urlaub und verfolgte alles offenbar auf ihrem Handy mit. Sie schlug so gut wie zeitgleich mit einer Nachbarin bei der Polizei Alarm. Das Prozedere dürfte ihr gut bekannt gewesen sein - erst eine Woche zuvor war im Urlaub in das Auto der Ministerin eingebrochen worden.

➤ Mehr dazu: Einbruch in die Wohnung von Ministerin Edtstadler

Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien hefteten sich nach dem Einbruch in ihre Wohnung an die Spur des Einbrecher-Duos.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, offenbar mit Erfolg. Wer die Täter sind, lesen sie im Folgenden.