Einbruch in die Wohnung von Ministerin Edtstadler

Es ist ein unscheinbares Wohnhaus in Wien-Döbling, auf das es Einbrecher am vergangenen Mittwoch abgesehen hatten. Brisant allerdings: Der Einbruch fand ausgerechnet in der Wohnung von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) statt.

Die WEGA war am Mittwoch extra zu dem Einbruch angerĂĽckt. Edtstadler dĂĽrfte einen Bewegungsmelder in ihrer Wohnung haben, der anschlug. Die Ministerin selbst befindet sich aktuell im Urlaub.