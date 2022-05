"Dass bergeweise Fleisch in der Müllverbrennungsanlage landet und in Wien täglich so viel Brot weggeworfen wird, wie in Graz gegessen wird, ist in Zeiten einer drohenden weltweiten Hungerkrise ein Verbrechen, bei dem wir nicht mehr zusehen können", teilten die Aktivisten in einer Aussendung mit.

Die Bewegungen fordern ein "sinnvolles Essen-Retten-Gesetz, um die gegenwärtige landwirtschaftliche Überproduktion überflüssig werden zu lassen und infolgedessen unsere wertvollen Ackerböden nachhaltig bewirtschaften zu können". Aktivistin Carmen von "Extenction Rebellion" forderte verbindliche Bürgerrate, "weil nur eine lebendige Demokratie Maßnahmen zur Rettung unserer Erde entwickeln kann".