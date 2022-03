Aktivisten blockierten Wiener Gürtelbrücke mit Brot auf der Straße

Mit der Blockade forderte die Gruppe ein Ende der Lebensmittelvernichtung und "eine echte Agrarwende". "Viele Menschen sind wegen des Krieges in der Ukraine und durch die immer schlimmeren klimabedingten Ernteausfälle weltweit akut vom Hungertod bedroht, während in Österreich massenweise Lebensmittel vernichtet werden", heißt es in einer Aussendung am Donnerstag.

Weiters fordert die "Letzte Generation" ein Essen-Retten-Gesetz, dass das gewerbsmäßige Wegwerfen noch essbarer Lebensmittel verbietet.

