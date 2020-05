Probegalopp für Mariahilfer Straße

xyz https://images.spunq.telekurier.at/mariahilferstr.jpg/1.883.442 KURIER mariahilferstr.jpg

Künftig könnte an jedem der 52 Samstage im Jahr Advent sein. Zumindest soll Österreichs größte Shoppingmeile ab Sommer 2013 verkehrsberuhigt werden. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Susanne Jerusalem von den Grünen in Mariahilf. Zuletzt wurde im Bezirksparlament das Planungsbudget von 640.000 Euro reserviert. Voraussichtlich im Sommer soll das 450 Meter lange Straßenstück zwischen Andreas- und Kirchengasse zur Fußgänger- und Radzone erklärt werden. Auf den Abschnitten davor und danach wird nur noch das Zufahren von Anrainern und Lieferanten gestattet sein. „Die darüber hinausgehende Neugestaltung wird wohl im Frühjahr 2014 starten“, sagt ein Sprecher von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Jerusalem warnt aber vor dem Advent-Vergleich. „An Adventsamstagen sind deutlich mehr Menschen auf der Mahü unterwegs als sonst und außerdem ist ein größerer Straßenabschnitt für den Autoverkehr gesperrt.“ Der Blick auf die Statistik zeigt: An normalen Samstagen kommen knapp 66.000 Besucher auf die Mariahilfer Straße. Jetzt im Advent sind es knapp 95.000 Menschen, die, so wie Lukas Huszar, ihre letzten Einkäufe erledigen. „Wir gehen aber schon davon aus, dass die Frequenz weiter steigen wird“, heißt es in Vassilakous Büro.

Im Jänner werden jedenfalls die ersten drei Befragungen in den Bezirken Neubau und Mariahilf abgehalten. „Es geht um die Querungen der beiden Bezirke“, sagt Jerusalem. Anwohner entscheiden, ob die Einbahn in der Schottenfeldgasse umgedreht wird. Unklar ist auch, ob die Zufahrt in Andreas- und Zieglergasse über die Otto-Bauer-Gasse weiter gestattet sein soll. „Dann gilt es noch, die künftige Linienführung des 2A zu klären.“