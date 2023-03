Priester ertappte Opferstock-Dieb in Wien auf frischer Tat

Der Priester einer Pfarre in Wien-Hietzing hat am Samstag einen laufenden Einbruch in den Opferstock der Kirche beobachtet und umgehend in einer benachbarten Polizeistation gemeldet. "Der Tatverdächtige konnte von den Beamten noch auf frischer Tat betreten und festgenommen werden", hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei.

Aufenthaltsverbot

Beim Verdächtigen, einem 52-jährigen Bulgaren, stellten die Beamten Einbruchswerkzeug und einen geringen Bargeldbetrag sicher. Er wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt. Außerdem besteht gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot in Österreich.

