Putzfrau soll Kunden bestohlen haben: Polizei sucht nach Opfern

In mehreren Wohnungen soll die Frau ihre Kunden um Wertgegenstände und Schmuck gebracht haben. Aufgeflogen ist die 31-Jährige durch eine Falle, die ihr zwei Kundinnen in Zusammenarbeit mit der Polizei gestellt haben: Mitte Februar erstatteten eine 61-Jährige und ihre 27 Jahre alte Tochter eine Anzeige wegen Diebstahls, nachdem die neue Reinigungskraft der beiden Frauen Wertgegenstände aus ihren Häusern in Penzing gestohlen haben soll. Die Identität der Tatverdächtigen kannten die Frauen allerdings nicht.

In die Falle gelockt

Aus diesem Grund engagierten die beiden in Absprache mit der Polizei die mutmaßliche Täterin erneut. Als die Frau nach der Dienstleistung die Wohnung der 27-Jährigen verließ, wurde sie von Polizisten angehalten und durchsucht. Und tatsächlich: Die gestohlenen Wertgegenstände der 27-Jährigen konnten bei ihr gefunden und sichergestellt werden. Die Frau wurde nach der Einvernahme in eine Justizanstalt gebracht.

Suche nach Opfern

Da es weitere Opfer geben könnte, hat die Polizei am Montag Bilder der Frau veröffentlicht. "Mögliche weitere Opfer, die die Tatverdächtige angestellt haben und denen auch das Fehlen von Wertgegenständen auffallen sollte, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Stadtpolizeikommando Fünfhaus- Polizeiinspektion Linzer Straße unter der Telefonnummer 01-31310-47810 erbeten", schreibt die Polizei in einer Aussendung.

