Praterstern: Dealer verschluckt Drogen bei Festnahme

Beamte des Landeskriminalamtes konnten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen 28-jährigen Mann aus Simbabwe auf Grund des Verdachts des Suchtmittelhandels festnehmen. Der Tatverdächtige soll zwei Kugeln mit Heroin (rund 1,4 Gramm) an einen 50-jährigen Abnehmer um 40 Euro verkauft haben.

Da die Polizisten vermuteten, der Tatverdächtige könnte bei der Anhaltung weitere Heroinkugeln verschluckt haben, wurde der 28-Jährige in ein Spital gebracht.

Beim Röntgen wurde festgestellt, dass sich acht Fremdkörper im Körper des Festgenommen befanden. Der Mann wurde nach der Behandlung in eine Justizanstalt gebracht.

