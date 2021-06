Prävention in Wien: "Awareness-Teams" führten 600 Gespräche

Am vergangenen Wochenende waren in Wien erstmals die sogenannten Awareness-Teams unterwegs, die als Ansprechpartner für junge Menschen an öffentlichen Plätzen fungieren. Die unterem von der IG Clubkultur organisierten Einheiten waren am Donaukanal und auch am Karlsplatz im Einsatz - wo zuletzt Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei für Aufsehen gesorgt hatten. Bei den ersten Einsätzen wurden insgesamt 600 Gespräche geführt.

Am Freitag und Samstag war vorerst je ein Vierer-Team zwischen 19.00 und 4.00 Uhr unterwegs, wie das Büro von Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA am Montag mitteilte. Ab nächster Woche wird schrittweise aufgestockt, nämlich mit dem Ziel, insgesamt drei Vierer-Teams einzusetzen, hieß es.

Wiederkehr hatte nach der Platzsperre durch die Polizei im Resselpark einen "Runden Tisch zum Öffentlichen Raum" einberufen. Der Einsatz von Awareness-Teams wurde dort beschlossen. Sie sollen präventiv hinsichtlich möglicher Konflikte wirken.