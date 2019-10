Polizistin schießt auf Messer-Mann: Ermittlungen in alle Richtungen

Einen Tag nach der Schussabgabe auf einen 29-jährigen Syrer in Favoriten, ist dessen Motiv weiter unklar: Der Mann war gegen 20 Uhr in der Quellenstraße mit zwei Küchenmesser herumgelaufen und hatte Passanten bedroht. Einer der Zeugen rief sofort die Polizei. Zufällig kam zeitgleich ein Streifenwagen vorbei, den der Mann anhielt. Die Polizisten schritten ein und versuchten dem Mann die Messer abzunehmen. Als der sich weigerte, setzten die Beamten Pfefferspray gegen ihn ein. Doch auch das zeigte keine Wirkung. Die Polizistin griff schlussendlich zur Waffe und schoss auf den 29-Jährigen. Er wurde in der Hüfte getroffen und schwer verletzt. Laut ersten Angaben der Wiener Berufsrettung besteht aber keine Lebensgefahr. Einvernommen werden konnte der anerkannte Asylwerber bisher aber nicht.

Ermittlungen wegen Schussabgabe

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich dem KURIER bestätigte, wird nun auch bezüglich der Schussabgabe ermittelt. In diesem Fall hat die Landespolizeidirektion Steiermark die Untersuchung über. Das Vorgehen sei nach jeder Schussabgabe eines Polizisten Routine. Geklärt werden muss, ob die Polizisten zunächst Schreckschüsse abgab und ob sie mehrere Male auf den Mann geschossen hat.