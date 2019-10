Schüsse in Wien: Mann lief mit Messer durch die Quellenstraße

Gefährliche Szenen spielten sich Sonntagabend in Wien ab. Laut ersten Informationen soll ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Quellenstraße herumgelaufen sein. Passanten alarmierten die Polizei, die kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintraf.

Bevor der Mann festgenommen werden konnte, sollen auch Schüsse gefallen sein. Der Verdächtige wurde in weiterer Folge mit dem Rettungswagen abtransportiert. Polizisten sollen bei dem Vorfall nicht verletzt worden sein, heißt es.