Stichattacken in Wien-Favoriten: Fahndungsfoto veröffentlicht

Die Attacken wurden mit einem scharfkantigen Gegenstand und ohne ersichtlichen Grund durchgeführt. Die Opfer kannten weder einander noch den Täter.

Opfer auf dem Weg der Besserung

Die 21-jährige schwangere Syrerin wurde vom Täter im Brustbereich verletzt. Sie wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Auch ihrem ungeborenen Kind geht es laut Angaben des Krankenanstaltenverbunds gut.

Der 40-jährigen Serbin versetzte der Täter einen Stich in den Genickbereich, sie konnte in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Die Frau wurde am Genick genäht, befindet sich aber auch auf dem Weg der Besserung.