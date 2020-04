Polizistin in Meidling von Hund gebissen

Die Polizei ermittelte am Montagnachmittag wegen einer schon länger zurückliegenden Amtshandlung bezüglich einer Körperverletzung in Wien-Meidling. Die Polizisten läuteten bei der Wohnung eines Mannes in der Fokygasse an, da der Bewohner befragt werden musste.

Direkt nach dem Öffnen der Tür sprang der Hund des Bewohners eine Polizistin an und attackierte diese. Der Labrador Retriever verletzte die Polizistin leicht an den Händen. Der 67-jährige Hundebesitzer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.