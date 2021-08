Polizisten schnappen jungen Drogendealer nach Fluchtversuch

Am Dienstagnachmittag verrichteten Wiener Polizisten ihren Streifendienst in der Universumstraße in Wien-Brigittenau. Als sie sich einem jungen Mann näherten, begann dieser plötzlich zu rennen.

Die Beamten konnten den 18-Jährigen allerdings nach kurzer Verfolgung einholen und anhalten. In unmittelbarer Nähe des Mannes fanden sie eine Tasche, der er sich zuvor entledigt haben dürfte. Bei der Dursuchung der Tasche fanden die Polizisten 70 Ecstasy Tabletten, 35 LSD-Strips und mehr als 50 Gramm Amphetamine.

Der Verdächtige wurde sofort einvernommen und die Drogen sichergestellt. Der mutmaßliche Dealer zeigte sich teilgeständig. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Bericht von Lorenz Lohr