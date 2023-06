Polizeitrick: Vier Wiener Seniorinnen Opfern von Betrügern

Sechs bisher unbekannte Männer stehen im Verdacht, sich zumindest in vier Fällen fälschlicherweise als Polizisten ausgegeben und dadurch Seniorinnen im Alter von 82 bis 86 Jahren der Inneren Stadt, Landstraße sowie in Simmering um sehr viel Geld betrogen zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag.



Die Vorgehensweise der Verdächtigen soll in allen Fällen ähnlich gewesen sein, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag: Ein den Opfern unbekannter Mann rief an und gab sich als Polizist aus, der beschrieb, dass es ein "Gefährdungsszenario in Form eines drohenden Einbruchs" gäbe. Er kündigte den Opfern an, ein "Polizeikollege" würde sicherheitshalber Wertgegenstände und ihr Bargeld holen.

