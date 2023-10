Polizeitrick-Betrüger richteten 1,4 Millionen Euro Schaden an

Auf 1,4 Millionen Euro wird der Schaden beziffert, den drei Polizeitrick-Betrüger in Niederösterreich und Wien angerichtet haben. Zehn Fälle sollen auf das Konto des Trios - eines 25- und eines 22-jährigen Österreichers sowie eines 31-jährigen Kosovaren, alle in Wien wohnhaft - gehen.

Die nach Angaben der Landespolizeidirektion in St. Pölten zum Teil geständigen Männer sind in der Justizanstalt Korneuburg in Haft.