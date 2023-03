"Polizistentrick": Dreiste Betrüger versuchten es bei 96-Jähriger zweimal

Wieder haben Trickbetrüger eine ältere Frau um einen Teil ihres Ersparten gebracht. Die Masche war diesmal besonders dreist: Anfang März meldete sich einer der Verdächtigen zum ersten Mal bei der 96-Jährigen und gab sich als Polizist aus. Am Telefon überredete er sein Opfer schließlich zur Übergabe von Golddukaten. Offenbar zu deren Verwahrung und zum Schutz vor angeblichen Kriminellen.

Zwei Männer, die sich ebenfalls als Polizisten ausgaben, fuhren mit der 96-Jährigen in Folge in eine Bankfiliale. Dort holte die Frau die Golddukaten und fuhr anschließend mit den beiden Männern wieder zurück in ihre Wohnung. Dort sollen sie die Wertgegenstände an sich genommen haben.

Zweiter Versuch

Am gestrigen Donnerstag meldete sich schließlich einer der vermeintlichen Polizisten erneut. Der unbekannte Anrufer behauptete der Pensionistin gegenüber, dass Täter gefasst wurden. Um auszuschließen, dass auch sie unter den Opfern ist, benötige Polizei für einen Fingerabdruckvergleich Bargeld von der 96-Jährigen.