Häupls Nein blockiert die Reform in Wien

Schon einen Tag vor der Bekanntgabe der Zusperr-Liste der Polizeidienststellen war Innenministerin Johanna Mikl-Leitner klar, dass sie Abstriche machen muss.

Am Montag, um 7.30 Uhr, besuchte sie kurzfristig mit Wiens Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl den Wiener Bürgermeister Michael Häupl im Rathaus. Doch der wollte sich bei dem kurzfristig angesetzten Termin nicht überzeugen lassen, schon im ersten Anlauf der von Mikl-Leitner geplanten Polizeireform für Wien zuzustimmen.

Auch wenn er de facto bei diesem Thema kein Vetorecht hat, stellte Häupl bei dem Gespräch der Innenministerin politisch die Rute ins Fenster. Ohne dem via KURIER vor einer Woche verlangten Sicherheitskonzept wolle er nicht über die Schließung von Dienststellen reden. Eine Einigung zwischen den Spitzenpolitikern war damit in weite Ferne gerückt. Am Ende wurde vereinbart, sich zu vertagen. Bis Ende Februar soll das neue Konzept für Wien stehen.

Am Dienstag wiederholte Häupl bei einem Pressegespräch seine Wünsche. „Ich sage seit neun Monaten, Wachzimmer zu schließen ist kein Konzept.“ Denn Wien wachse jährlich um die Einwohnerzahl von Krems, in Floridsdorf und Donaustadt würden „mehr Menschen leben als in Graz“. Das will der Bürgermeister bei der Reform berücksichtigt wissen. Im Kern geht es um 1000 Polizisten mehr in Wien, mehr Präsenz der Beamten auf der Straße und neben Schließungen auch um neue Wachzimmer in den Außenbezirken.

Auch wenn sich Häupl und Mikl-Leitner in der Sache am Montag noch nicht einig waren, könnte der Konflikt trotzdem gelöst werden. Denn die Wiener Polizei arbeitet seit Monaten an dem neuen Konzept. Auch Stadtpolitiker wurden bereits eingebunden. Im Herbst reisten Bezirkspolitiker mit Vertretern der Wiener Polizei nach München, um sich dortige Strukturen anzuschauen.