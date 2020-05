So will Mikl-Leitner die Polizei reformieren

Wenig überraschend sind am Dienstag die politischen Reaktionen auf die Pläne von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur Schließung von 122 Polizeiinspektionen ausgefallen. Während SPÖ-Sicherheitssprecher Otto Pendl die Pläne Mikl-Leitners begrüßte, kam von FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache heftige Kritik. Die Pläne seien ein "schwerer Anschlag auf die Sicherheit" in Österreich.

Die Schließung der Inspektionen sei "ein geradezu gemeingefährliches Vorgehen von Innenministerin Mikl-Leitner", so Strache. Diese Maßnahmen seien "in Zeiten steigender Kriminalität sowie stark zunehmender Belastungen der Sicherheitswachebeamten völlig unverantwortlich". Der FPÖ-Obmann forderte eine "Aufstockung der Zahl der Exekutivbeamten". Außerdem fehle es der Polizei "immer wieder an geeigneter Ausrüstung" wie "Drogenschnelltester oder spezielle Schutzwesten, die unter der Uniform getragen werden können". Nicht zuletzt forderte Strache eine leistungsgerechte Bezahlung der Polizisten.

Pendl begrüßte die von Mikl-Leitner geäußerte Absicht, mehr Polizei auf die Straße zu bringen. Dies erhöhe "nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl", so der Abgeordnete. "Es ist ein effizienter Beitrag zur Abschreckung von kriminellen Handlungen."

Gleichzeitig seien viele der kleinen heimischen Polizeiinspektionen liebgewonnene selbstverständliche Anlaufstellen für Bürger in Not, konstatierte Pendl. "Um diese auszuräumen, bedarf es zusätzlicher Aufklärungstätigkeit und jedenfalls individueller Sicherheitspakete, die auf die Kriminalitätssituation in den jeweiligen Bezirken und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen."

Aus dem Team Stronach hieß es, das Innenministerium würde "am falschen Platz sparen". Durch die Ostöffnung habe es laut Statistikmehr Einbrüche gegeben, sagte Noch-Parteichef Frank Stronach. Da komme das "Gefüge" ein bisschen "aus dem Gleichgewicht. Der Grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz wiederum sieht durch die aktuelle Reform eine "drohende Über-Zentralisierung der Polizei". Pilz befürchtet, dass "durch die verkündete Reform die Polizei in weiten Teilen des ländlichen Raumes liquidiert" wird

Die Zusammenlegung von Polizeiinspektionen müsse die Sicherheitsversorgung im Land verbessern und zu einer konsequenten Bekämpfung der Kriminalität führen, reagierte Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll ( ÖVP). "Daher erwarten wir jetzt auch die rasche Umsetzung jener Maßnahmen, die dieses Ziel garantieren."

"Erforderlich und entscheidend" sind für den Landeshauptmann mehr Polizeipräsenz auf der Straße, eine deutliche Eindämmung der Kriminalität vor allem entlang der Hauptverkehrsrouten und in Grenznähe, die weitere Intensivierung der erfolgreichen Videoüberwachung entlang der Hauptverkehrswege sowie eine Verstärkung des Personals. In diesem Zusammenhang seien als erster Schritt bereits drei weitere Ausbildungskurse für Niederösterreich in diesem Jahr fix, wobei der erste Lehrgang noch im Frühjahr starten wird, so Pröll.

"Eine moderne Polizei muss effizient arbeiten und dazu gehört auch eine effiziente Verwaltung", meinte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP). Durch die Schließungen könne man die Verwaltung der Dienststellen zusammenlegen und mehr Polizisten auf die Straße bringen, erklärte Platter. Nun müsse man mit den betroffenen Gemeinden Diskussionen führen und gemeinsam ein gutes Sicherheitspaket ausarbeiten. Die Schließungen von zehn Wachzimmern seien keine Einsparungen, betonte Platter. Auch Vertreter des Landes und der Gemeinden in Salzburg sprachen in einer ersten Reaktion von einem vernünftigen Ergebnis. Keine Misstöne gab es auch in Vorarlberg, wo fünf von 26 Inspektionen geschlossen werden.

In Oberösterreich, wo 21 der insgesamt 140 Polizeidienststellen wegfallen, wird es künftig keinen Posten mehr mit weniger als sieben Beamten geben. Das sei nicht in allen Bundesländern der Fall, betonte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Man habe einen "gangbaren Weg" gefunden, sagte Pilsl. "Ich habe keinen einzigen Brief eines besorgten Bürgers erhalten." Durch die neue Struktur werde man jährlich geschätzte 400.000 Euro sparen, die wieder investiert werden sollen.

" Oberösterreich ist immer offen für vernünftige Reformen", so LH Josef Pühringer ( ÖVP). SPÖ-Chef LH-Stv. Reinhold Entholzer sprach von "sinnvollen Zusammenlegungen", FPÖ-Chef Landesrat Manfred Haimbuchner hingegen von einem "Kahlschlag", der "schlimmer als befürchtet" sei. Die Grünen bezeichneten die Maßnahmen als "schlüssig und umsetzbar".

Im Burgenland stoßen die geplanten Schließungen hingegen auf heftige Kritik. Landeshauptmann Niessl ( SPÖ) wünscht sich als Ersatz für Inspektionen eine dauernde Polizeipräsenz in 33 Gemeinden. Sowohl Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl ( ÖVP) als auch SP-Klubobmann Christian Illedits sprachen in Aussendungen von einem "Kahlschlag". Beide Parteien haben bereits angekündigt, im Landtag Initiativen starten zu wollen. Im östlichsten Bundesland werden im Zuge der Umstrukturierung elf Polizeiinspektionen geschlossen. Ursprünglich waren 17 gehandelt werden. Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil erklärte, die Zusammenlegungen dürften auch eine Kostenersparnis im sechsstelligen Bereich bringen.

In Kärnten werden 22 Polizeidienststellen geschlossen. Ursprünglich war von 30 Schließungen die Rede gewesen. Dass acht wieder von der Liste gestrichen wurden, war laut Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß "eine Entscheidung des Innenministeriums". Kohlweiß und ihr Stellvertreter Wolfgang Rauchegger betonten aber, die Reform sei "unumgänglich".

Bei Kärntner Landesregierung, mit Ausnahme der ÖVP, sowie bei der Opposition, sorgten die Pläne der Ministerin für Unmut. Landeshauptmann Peter Kaiser kritisierte am Dienstag nach der Regierungssitzung insbesondere die Vorgehensweise von Mikl-Leitner und schloss Protestmaßnahmen nicht aus.

Grünen-Landesrat Rolf Holub zeigte sich deutlich kampfbereit und sagte dazu: "Ich freue mich auf einen neuen Kampf." Bedeckt hielt sich naturgemäß ÖVP-Landesrat Wolfgang Waldner, dem die "Überraschung" nicht bewusst sei und der dafür plädierte, die Emotionen aus dem Thema herauszunehmen.

Ähnlich die Situation in der Steiermark: Hier werden 23 von 151 Wachzimmer geschlossen. Die Sinnhaftigkeit sei unumstritten, sagte Landespolizeidirektor Josef Klamminger. Von ihm waren sogar 35 Posten ins Auge gefasst worden. Eher schaumgebremst reagierte die steirische Landesspitze auf die Schließungen: "Die Zusammenlegung von 23 Dienststellen ist zur Kenntnis zu nehmen. Wenn die Reform dazu führt, dass mehr Polizistinnen und Polizisten 'auf der Straße sind', dann macht sie Sinn", hieß es in einem Kommunique von Landeshauptmann Franz Voves ( SPÖ) und LHStv. Hermann Schützenhöfer ( ÖVP).

Die Polizeigewerkschaft ist mit den Plänen der Innenministerin "nicht glücklich". Die Schließung bedeute unter anderem auch, dass es weniger Führungskräfte geben werde und damit auch die Aufstiegschancen für die Belegschaft gemindert würden, betonte deren Vorsitzender Hermann Greylinger. Es werde zwar wohl Schonfristen bei der Entlohnung geben, der Gewerkschafter erwartet aber, dass die Zulagen wohl schrittweise abgebaut werden.

Lob kam hingegen von Rechnungshofpräsident Josef Moser: Derzeit gehe zu viel Geld in die Struktur und zu wenig in den Außendienst, sagte er im APA-Gespräch. "Mit der Reform wird Geld frei für Verbesserungen", so Moser, der sich erhöhte Effizienz mit geringerem Mitteleinsatz erwartet.