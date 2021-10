Polizeihund half bei Festnahme von mutmaßlichem Einbrecher

Zwei Männer versuchten am Nationalfeiertag kurz vor Mitternacht in eine Arztpraxis in Favoriten einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete sie dabei und rief die Polizei. Einer der beiden Tatverdächtigen soll geflüchtet sein, der andere stieg durch ein Fenster in das Gebäude.

Flucht durch Fenster verhindert.

Die Beamten umstellten das Objekt, wodurch ein Fluchtversuch des Tatverdächtigen durch ein Fenster scheiterte und er sich wieder ins Innere zurückzog. Die Einsatzkräfte schickten daraufhin Polizeidiensthund "Conrad" durch ebendieses Fenster ins Gebäude. Auf der Flucht vor dem Hund, verschanzte sich der Mann in einem Raum, aus dem er wiederum durchs Fenster entkommen wollte.

Dort konnten die Beamten den Mann festnehmen. Bei ihm wurden zahlreiche Medikamente aus der Arztpraxis sichergestellt. Die Ermittlungen laufen, auch jene zum zweiten mutmaßlichen Einbrecher.