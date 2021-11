Polizeihund erschnüffelt drei tatverdächtige Einbrecher

Am Montagvormittag rief eine Zeugin in der Hirschstettner Straße in Wien-Donaustadt die Polizei, nachdem sie in ihrem Nachbarhaus einen Einbruch vermutet hatte. Unter dem Kommando der Polizeidiensthundeeinheit Wien wurde Diensthund "BAK II" ins Haus geschickt.

Der Hund konnte sein "Herrchen" schnell durch lautstarkes Bellen auf etwas Verdächtiges aufmerksam machen. Der Hundeführer leuchtete in den Raum und sah einen Mann, der von "BAK II" in Schach gehalten wurde. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der Diensthund entdeckte aber noch einen weiteren Mann und eine Frau in einem anderen Zimmer. Beide wurden festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 22-jährige Slowakin, einen 27-jährigen Slowaken und einen 37-jährigen Österreicher.

Die Beamten stellten einen Seitenschneider und mögliches Diebesgut, nämlich eine Handtasche und einen Ring, sicher.

