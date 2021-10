Polizeibus auf Kreuzung gerammt: Unfall forderte mehrere Verletzte

In Wien-Hernals wurde in der Nacht auf Samstag ein Polizeibus der Diensthundeeinheit in einen schweren Unfall verwickelt. Ein Pkw-Lenker rammte den Einsatzwagen an einer Kreuzung und drückte das demolierte Fahrzeug gegen einen Ampelmast.

Beamte der Polizeidiensthundeeinheit befanden sich im Zuge einer Einsatzfahrt auf dem Hernalser Gürtel in Fahrtrichtung Westbahnhof. Als der Streifenwagen die Kreuzung mit der Hernalser Hauptstraße überquerte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 22-jährigen Fahrzeuglenkers. Der junge Mann fuhr auf der Hernalser Hauptstraße in Richtung Kinderspitalgasse, als es den Polizeibus im Kreuzungsbereich mit voller Wucht rammte.